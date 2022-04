Ngân hàng thu xe buýt siết nợ, Sở GTVT Đà Nẵng nói gì?

“Tháng 1/2022, hợp đồng 5 tuyến đầu tiên giữa Đà Nẵng và Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 kết thúc, thành phố đã chỉ đạo sở GT-VT chuẩn bị đấu thầu lại 5 tuyến này”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, trước đây Ngân hàng T.P. cho Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 vay vốn để đầu tư 5 tuyến buýt đầu tiên. Do hợp đồng giữa TP Đà Nẵng và Quảng An 1 đã chấm dứt nên việc ngân hàng thu giữ xe là công nợ của 2 đơn vị, không ảnh hưởng đến xe buýt trợ giá của thành phố.