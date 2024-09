Ngân hàng thiệt hại vài chục tỷ đồng do bão, mất nhiều ngày để khắc phục xong

Tổng thiệt hại của các ngân hàng trên địa bàn Quảng Ninh ước tính khoảng 27,4 tỷ đồng và phải mất nhiều ngày mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Tại Hải Phòng, còn 8 phòng giao dịch đang khắc phục sự cố. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây, đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại bước đầu của ngân hàng cũng như khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng trên địa bàn hai địa phương này. Theo báo cáo, 100% chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đều bị ảnh hưởng của bão số 3, tuy nhiên, các đơn vị đã tập trung huy động lực lượng để khắc phục tạm thời các tài sản bị hư hỏng, nỗ lực duy trì hoạt động bình thường ngay từ ngày 9/9, trừ hai văn phòng giao dịch NHTM bị thiệt hại nặng. Một trụ ATM tại Quảng Ninh bị vỡ kính. Ảnh: Phạm Công. Ông Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Ninh - cho biết, sau cơn bão số 3, trụ sở làm việc (chi nhánh, các phòng giao dịch) và các cơ sở vật chất khác (trụ máy ATM, máy móc thiết bị, biển hiệu, mái tôn, cây xanh,... ) của hầu hết tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều bị ảnh hưởng và hư hỏng, trong đó một số đơn vị bị thiệt hại khá nặng. Qua thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất của các ngân hàng trên địa bàn Quảng Ninh ước tính khoảng 27,4 tỷ đồng và phải mất nhiều ngày để khắc phục hoàn toàn. Trong đó, có một số đơn vị bị thiệt hại lớn như: Vietinbank Uông Bí thiệt hại 5,5 tỷ đồng; Vietinbank Quảng Ninh thiệt hại 5,2 tỷ đồng (ATM, hệ thống cửa kính, trần, sảnh,... ); Agribank Chi nhánh Quảng Ninh thiệt hại 4,8 tỷ đồng; Vietcombank Hạ Long thiệt hại 3 tỷ đồng; BIDV Quảng Ninh thiệt hại 1,3 tỷ đồng; BIDV Tây Nam thiệt hại 1 tỷ đồng;... Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc NHNN Chi nhánh Hải Phòng, thông tin, hầu hết các chi nhánh tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đều có thiệt hại về cơ sở vật chất (như biển hiệu, mái tôn, trần nhà, cửa kính, biển quảng cáo, cửa cuốn, cabin đặt máy giao dịch tự động,... bị hư hại). Đến ngày 10/9, một số điểm giao dịch chưa hoạt động được do chưa khắc phục được cơ sở vật chất tại trụ sở hoặc sự cố về đường truyền mạng và mất điện. Nhiều điểm giao dịch của ngân hàng bị hư hại do bão số 3. Ảnh: Nguyễn Huế. Cụ thể, có 91/91 chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân; 20/20 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp loại 2 và 237/245 phòng giao dịch đã khắc phục thiệt hại và hoạt động bình thường. Còn 8 phòng giao dịch tiếp tục khắc phục sự cố, dự kiến hoạt động trở lại trước ngày 13/9. Hệ thống máy ATM, CDM, CRM không bị thiệt hại vẫn đảm bảo hoạt động, tuy nhiên do đường truyền mạng, sự cố mất điện hoặc một số buồng cabin đặt máy bị hư hại cần khắc phục nên một số máy giao dịch tự động chưa hoạt động được ngay, cần khắc phục sớm để đảm bảo an toàn về giao dịch tiền mặt. Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh cần có những chính sách đảm bảo kịp thời, phù hợp và giải quyết ngay những nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, góp phần ổn định cuộc sống. NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tại những địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 có các chính sách hợp lý, tích cực là tạm thời khoanh nợ, hoãn giãn nợ, giảm lãi ngay những khoản nào đã đến hạn, còn những khoản nợ sắp tới hạn có cách xử lý tích cực hơn cho khách hàng, người vay vốn.