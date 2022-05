Ngân hàng siết nợ loạt xe sang, bất động sản của ông Đỗ Thành Nhân

Ngoài 5 tài sản là ô tô nói trên, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp khác là bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất toạ lại tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An; 1 căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM; và quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Gia Hưng