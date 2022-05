Ngân hàng siết nợ loạt bất động sản, xe sang của đại gia thao túng chứng khoán ưa nói đạo lý

Như vậy, ngoại trừ hai chiếc xe Ford Everest đăng ký từ năm 2011, giá trị của 3 chiếc xe sang còn lại rơi vào khoảng từ 22 đến 30 tỷ đồng.

Ngoài 5 tài sản là ô tô nói trên, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp khác là bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất toạ lại tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An; 1 căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM; và quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều này đặt ra giả thiết liệu có phải một phần lớn lợi nhuận có được từ việc kinh doanh cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân được chuyển đổi sang các tài sản khác dưới dạng bất động sản và xe sang.

Ngân Giang