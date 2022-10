Ngân hàng SCB: Vụ việc bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có thông tin về sai phạm của Công ty An Đông. Theo đó, ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An có thông tin quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.