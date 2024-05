Ngân hàng SCB đóng cửa thêm nhiều phòng giao dịch

Ở Đắk Lắk, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành - chi nhánh Đắc Lắc (87, Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột). Sau đó, SCB chi nhánh Đắc Lắc chuyển trụ sở từ 178, Y Jút, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột về địa chỉ của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành vừa đóng cửa.

Trước đó, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại TPHCM, 8 phòng giao dịch tại HN, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng 1 phòng giao dịch.