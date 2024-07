Ngân hàng sẵn sàng tái cơ cấu nợ, tiếp sức doanh nghiệp phục hồi

Tiến sỹ Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia đánh giá, việc tiếp tục gia hạn thời gian cơ cấu nợ là hoàn toàn đúng đắn. Tuy đơn hàng của doanh nghiệp đã cải thiện hơn, nhưng chưa đồng đều ở các ngành nghề. Nhiều doanh nghiệp sức khỏe còn yếu cần hỗ trợ về vốn. Song nếu chỉ giảm lãi suất là chưa đủ mà phải tạo điều kiện thuận lợi để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và giãn, hoãn nợ là giải pháp phù hợp cải thiện vấn đề này.

Là người trong cuộc, ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng VietinBank cho hay: "Việc kéo dài Thông tư 02 là cần thiết trong bối cảnh rất nhiều khách hàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn 2024-2025. Người đi vay có thêm thời gian để thực hiện các nghĩa vụ nợ trong khi chờ nền kinh tế phục hồi hoàn toàn vào thời điểm thích hợp. Với việc gia hạn Thông tư 02, cũng có thể giúp giảm áp lực xử lý nợ xấu cho phía ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho phía các doanh nghiệp cho dù chỉ kéo dài thêm 6 tháng."

Còn ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) cho rằng quyết định kéo dài Thông tư 02 giải quyết được cơ bản các khó khăn của doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu cơ cấu trong giai đoạn tới. Lãnh đạo MB hy vọng, đến hết năm, kinh tế trong nước và thế giới có chuyển biến tích cực, đi vào ổn định cùng với giải pháp của ngân hàng khả năng phục hồi của doanh nghiệp sẽ tốt hơn.

Theo ông Ánh, khi thực hiện cơ cấu nợ, ngân hàng vẫn trích dự phòng như bình thường, chỉ khác là nhóm nợ của khách hàng vẫn được giữ để đảm bảo được quan hệ tín dụng đối với các ngân hàng.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Bảo Toàn - lãnh đạo chuỗi doanh nghiệp Hảo An Phát, Phú An Phát và Bảo An Phát cũng chia sẻ áp lực lãi suất và trả nợ ngân hàng luôn là mối lo đè chặt trên vai doanh nghiệp. Hậu quả của dịch COVID-19 làm ‘tê liệt’ nền kinh tế vẫn là những thách thức, khó khăn chưa được giải quyết đối với hầu hết doanh nghiệp, nay tiếp tục là những tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế toàn cầu đối với thị trường tiêu thụ khiến cho doanh nghiệp đau đầu đối diện với tình cảnh tồn kho thép, nợ đọng do khách hàng của chính mình cũng khó khăn tài chính.