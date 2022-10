Ngân hàng Quốc dân báo lỗ, nợ xấu lên cao

Ngân hàng NCB và SunGroup đẩy mạnh hợp tác. (Nguồn: SunGroup)

Bà Bùi Thị Thanh Hương (1980) được biết đến với vai trò là CEO của SunGroup.

Hồi giữa tháng 10/2021, Sun Group và Ngân hàng NCB đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu khởi đầu mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Theo đó, Ngân hàng NCB và Sungroup sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo ra hiệu quả kinh doanh, tăng cường vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group - khi đó cho biết, việc hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Sungroup và NCB là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến đưa quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu thành công trong các lĩnh vực của mình lên một tầm cao mới.

Sungroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và đầu tư hạ tầng.

Gần đây, nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với lợi nhuận tăng mạnh. Trong 9 tháng, Ngân hàng VPBank của ông Ngô Chí Dũng có lãi trước thuế hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Techcombank của ông Hồ Hùng Anh đạt 20.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22%. SHB của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) báo lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 9.000 tỷ dồng, tăng 79% so với cùng kỳ. VIB của ông Đặng Khắc Vỹ báo 7.800 tỷ đồng, tăng 46%. TPBank của ông Đỗ Minh Phú báo lãi trước thuế 9 tháng là 6.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ…