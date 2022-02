Ngân hàng phải trả phí SMS tốn kém nhất cho nhà mạng?

Các ngân hàng này gồm Vietcombank, Techcombank và VIB. Trong khi đó, các nhà băng còn lại không nêu cụ thể chi phí cho dịch vụ viễn thông, thay vào đó là chi phí chung cho hoạt động dịch vụ.

Theo công bố của Vietcombank, năm 2021 ngân hàng đã chi tới 136,648 tỷ đồng để trả cho nhà mạng, tăng 9,1% so với năm 2020. Con số này chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số 1.081 tỷ đồng chi phí hoạt động dịch vụ của Vietcombank (ngân hàng thu được 3.302 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ).

Chi phí hoạt động dịch vụ của Vietcombank năm 2021 và 2020.

Trong khi đó, năm 2021 Techcombank trả cho nhà mạng phí dịch vụ dưới tên gọi “chi phí thông tin liên lạc” là 83,863 tỷ đồng, tăng tới 80% so với năm 2020. Dù tăng gần gấp đôi so với năm trước nhưng chi phí này chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với mức chi 529 tỷ đồng hoạt động dịch vụ của ngân hàng này (năm 2021 Techcombank lãi 1.400 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ).

Điều bất ngờ khi dù là ngân hàng quy mô nhỏ hơn nhưng ngân hàng VIB lại chi tới 132,080 tỷ đồng cho “Cước phí bưu điện về mạng viễn thông”, tăng tới 130% so với năm 2020.