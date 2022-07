Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô giá từ 100 triệu đồng⁄chiếc

Theo khảo sát của phóng viên, mới đây, ngân hàng NCB đã có nhiều thông báo bán đấu giá tài sản là xe hơi để thu hồi nợ.

Cụ thể, NCB rao bán một xe ô tô con nhãn hiệu KIA Rio màu trắng, loại 5 chỗ, sản xuất năm 2016 tại Hàn Quốc với giá khởi điểm 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, NCB còn rao bán một xe ô tô con Mercedes Benz GLA 250 có chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cấp ngày 28/12/2017 với giá bán khởi điểm là 1,04 tỷ đồng, thấp hơn 200-400 triệu so với thị trường mua bán xe cũ. Ngoài ra, ngân hàng này cũng cũng rao bán hai xe khách hiệu Fuso Rosa Thaco, 29 chỗ ngồi sản xuất năm 2017 tại Việt Nam giá khởi điểm lần lượt 420 triệu đồng và 429 triệu đồng....

Không chỉ NCB, thời gian gần đây, ngân hàng VietinBank cũng liên tục rao bán thanh lý xe ô tô với giá rẻ để thu hồi nợ vay của khách hàng. Theo đó, ngân hàng này rao bán 3 xe ô tô Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2015 với giá chỉ 539 triệu đồng. Trong đó, có 2 xe giá rao bán là 178 triệu đồng và 1 xe được rao bán với giá 183 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 6/2022, các ngân hàng ồ ạt bán đấu giá tài sản đảm bảo có giá trị lớn phần lớn để thanh toán nợ. Đáng chú ý, trong đó, VIB là một trong những ngân hàng có lượng nhiều mẫu xe ô tô thanh lý với giá chỉ từ hơn 100 triệu đồng.

Cụ thể, Kia Morning 2012 có giá chỉ 124 triệu đồng, Chevrolet Aveo 2017 giá 170 triệu đồng, Hyundai Grand I10 2017 có giá 245 triệu đồng, Chevrolet Aveo 2018 giá 196-262 triệu, Chevrolet Cruze 2017 có giá từ 230-280 triệu đồng, Mitsubishi Xpander 2020 giá 480 triệu đồng, Toyota Innova 2014 giá 375 triệu đồng hay như Hyundai Accent 2020 được thanh lý giá 440 triệu đồng...

Chiếc xe có giá rao bán thanh lý cao nhất của VIB là Mercedes C300 2020 được rao bán với giá 1,55 tỷ đồng. Mercedes C200 2019 được rao bán với giá 1,2 tỷ đồng, thấp hơn thị trường xe cũ khoảng 100 triệu đồng.

Hay VietinBank Bạc Liêu thông báo đấu giá mẫu xe ô tô Hyundai SantaFe đã qua sử dụng, biển số 94A-002.12, sản xuất năm 2011 với giá khởi điểm 469 triệu đồng đã bao gồm VAT (thấp hơn 100-200 triệu đồng so với giá xe trên thị trường ô tô cũ).

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo bán đấu giá tài sản là một chiếc xe ô tô 7 chỗ Toyota Prado 30A-334.92, đăng ký lần đầu ngày 26/09/2014 với giá khởi điểm 1,255 tỷ đồng.

Được biết, mức giá trên đều không bao gồm các phí, chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, phí đăng ký và các phí, chi phí khác… khi thực hiện mua tài sản. Phí đường bộ từ ngày hết hạn đăng kiểm trở về sau (nếu có) và các loại phí, chi phí trên do người trúng đấu giá chịu.

Lưu ý điều gì khi mua ô tô ngân hàng thanh lý?

Khi mua ô tô ngân hàng thanh lý sẽ có nhiều ưu điểm như yếu tố pháp lý của xe được ngân hàng đảm bảo toàn bộ. Đồng thời, ngân hàng cũng sẵn sàng bán thanh lý theo hình thức trả góp. Tức là người mua có thể vay từ chính ngân hàng mình mua xe thanh lý.

Tuy nhiên, khi mua xe thanh lý, đặc biệt là những mẫu xe đời cũ, có niên hạn sử dụng lên đến hàng chục năm thì người dùng cần kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, chi tiết và khả năng vận hành để tránh mua phải chiếc xe kém chất lượng.

Bên cạnh đó, những dòng xe quá cũ thì khó có thể tìm được phụ tùng thay thế, hoặc phải mua phụ tùng với giá cao, hoặc chấp nhận sử dụng phụ tùng cũ, không kiểm soát được chất lượng. Đó là còn chưa kể đến xe sẽ có nhiều lỗ vặt, chạy không ổn định. Ngoài ra, xe quá cũ, tiêu hao nhiên liệu rất lớn, đặc biệt với những chiếc sản xuất từ những năm 1995-2004. Sau 15 năm sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu còn cao hơn nhiều.

Mặc dù xe thanh lý có giá khá rẻ so với giá bán ngoài thị trường nhưng nếu so sánh với các showroom xe đã qua sử dụng, những vấn đề mà người mua gặp phải vẫn nhiều hơn, trong khi nhiều xe tốt ngân hàng bán bằng giá thị trường. Đây cũng là lý do khiến phần đông người mua vẫn muốn giao dịch trên thị trường xe cũ thay vì săn hàng thanh lý của ngân hàng.

(Theo Nhịp sống kinh tế)