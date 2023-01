Ngân hàng nới lỏng cho vay, mua bán ô tô náo nhiệt ngày giáp Tết

Một nhân viên bán hàng đại lý Vinfast tại quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng một tháng gần đây, lượng xe được đặt cọc cũng như lượng xe bàn giao cho khách hàng tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Thậm chí, khách hàng sẵn sàng chấp nhận đặt cọc để được nhận xe sau Tết Nguyên đán 2023.

Theo ông Vũ Hoàng Long, chủ showroom trên phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, giao dịch tại showroom của ông cũng đã tăng so với thời điểm cuối năm 2022 do ngân hàng không còn siết chặt tín dụng. Trong khi đó, lãi suất cho vay ở mức có thể chấp nhận được so với thị trường lãi suất hiện nay.

“Tình hình cũng đã đỡ hơn trước khi các ngân hàng nới cho vay kể từ tháng 1/2023. Hiện tại chúng tôi hợp tác chủ yếu với bên VPBank và TPBank. Khách hàng được hỗ trợ vay ngân hàng 70% giá trị xe, lãi suất dao động từ 10-13%/năm tuỳ từng gói vay”, ông Vũ Hoàng Long cho biết.