Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa nới lỏng ‘room’ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo đánh giá tổng quan tình hình tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm và định hướng điều hành nửa cuối năm. Trong đó cho biết tính đến ngày 20/7, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,27% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2021 ở 6,47%.

Theo định hướng này, NHNN đã phân bổ chỉ tiêu tín dụng cho từng tổ chức tín dụng. Trong đó, điều kiện phân loại hạn mức với từng tổ chức được đưa ra dựa trên kết quả xếp hạng theo các tiêu chí và chấm điểm tại Thông tư 52/2018. Các tiêu chí này bao gồm vốn; chất lượng tài sản; quản trị điều hành; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng thanh khoản và mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Bên cạnh đó, việc giao hạn mức tín dụng cũng được cơ quan quản lý xem xét dựa trên một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, NHNN như giảm lãi suất cho vay; tỷ lệ tín dụng trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; mức độ tham gia hỗ trợ xử lý các ngân hàng yếu kém…

“Các yếu tố này cũng được dùng làm cơ sở để điều chỉnh tăng, giảm chỉ tiêu tín dụng đối với các ngân hàng trong quá trình phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu hàng năm”, NHNN cho biết.

Chia sẻ về việc một số ngân hàng phản ánh hết “room” tín dụng thời gian qua, NHNN cho biết điều này là do các đơn vị đã tăng tín dụng quá nhanh trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, việc từ chối cho vay đối với khách hàng không hẳn là do hết "room" mà còn do ngân hàng phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra, một số nhà băng do có xếp hạng thấp nên cũng không được tăng trưởng tín dụng cao...