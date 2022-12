Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 94.000 tỷ đồng sau đợt bơm mạnh tiền qua Tết

Hoạt động hút tiền của NHNN đã kéo tỷ giá xuống trở lại, về mức 23.860 đồng/USD hôm 21/12, 23.820 đồng/USD hôm 22/12 và 23.750 đồng/USD vào chiều 23/12.

Trên thực tế, tỷ giá USD/VND gần đây đã tương đối ổn định. VND cũng là một trong những đồng tiền giảm ít nhất so với USD.

Tính tới ngày 23/12, so với đầu năm, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - tăng gần 9%. Tuy nhiên, USD chỉ tăng hơn 3,6% so với đồng VND.

Trên thị trường tự do, USD giảm mạnh từ mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) hôm 1/11 về gần 24.000 đồng/USD hôm 23/12, tương đương giảm 1.500 đồng (-5,9%).

Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm giá USD bán ra tại Hội sở và gần đây bắt đầu mua vào. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Tỷ giá trung tâm cũng giảm mạnh. Sáng 23/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.631 đồng/USD, qua đó mức trần và sàn (+/-5%) được phép giao dịch là: 24.812 đồng và 22.449 đồng/USD.

Dù vậy, việc kiểm soát tỷ giá vẫn là ưu tiên hàng đầu của NHNN.