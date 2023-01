Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 102.600 tỷ đồng, lãi suất giảm ngay thềm năm 2023

Ông Tú cho biết, định hướng trong năm 2023 tiếp tục là: kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng; điều tiết tiền tệ hợp lý, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. NHNN sẽ điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế; tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.

Tính tới ngày 30/12, so với đầu năm, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng 8,07%. Tuy nhiên, USD chỉ tăng hơn 3,5% so với đồng VND.

Trên thị trường tự do, USD giảm mạnh từ mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) hôm 1/11 về gần 23.820 đồng/USD hôm 30/12, tương đương giảm 6,6%).

Kiểm soát lạm phát là một trong các mục tiêu chính của Ngân hàng Nhà nước. Lạm phát 2022 ở mức 3,15%. Lạm phát tháng 12/2022 là 4,55% so cùng kỳ. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Tỷ giá trung tâm cũng giảm mạnh. Hôm 30/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.612 đồng/USD, qua đó mức trần và sàn (+/-5%) được phép giao dịch là: 24.792 đồng và 22.431 đồng/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản trên hệ thống có dấu hiệu dồi dào, lãi suất qua đêm giảm xuống rất thấp.

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng trong tuần 26-29/12 giảm từ mức 3,49% hôm đầu tuần về 2,81% hôm cuối tuần (thấp hơn lãi suất qua đêm Mỹ, ở mức 4,33%/năm hôm 21/12), và thấp hơn mức 3,77%-4,34% trong tuần 19-23/12 và 4,62-5,62%/năm trong tuần 12-16/12. Lãi suất qua đêm ghi nhận cao nhất hôm 5/10 với 8,44%.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 9,61%-10,91%/năm.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính chỉ số giá tiêu dùng CPI (lạm phát) tháng 12/2022 tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021.