Ngân hàng Nhà nước dự thảo chính sách cơ cấu nợ hỗ trợ khách hàng sau bão Yagi

Việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết 31/12/2025 và không giới hạn về số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về việc TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3. Đáng chú ý, thông tư này quy định về việc TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3, không áp dụng việc kéo dài Thông tư 02 năm 2023 do văn bản quy định về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ này sẽ kết thúc vào 31/12/2024. NHNN cho biết, các đối tượng áp dụng tại dự thảo thông tư này gồm: TCTD (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khách hàng (cả chi nhánh, văn phòng đại diện) của TCTD trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố gặp khó khăn trong việc trả nợ do thiệt hại bởi bão số 3; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão số 3 được thực hiện theo quy định tại thông tư này; các nội dung khác liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ thực hiện theo quy định tại các văn bản khác có liên quan. Thông tư mới quy định hỗ trợ khách hàng đến hết 31/12/2025. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Dự thảo quy định TCTD được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đáp ứng các quy định: Khách hàng có dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9/2024 và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi từ ngày 7/9/2024 đến hết 31/12/2025. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận. TCTD được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đã quá hạn trên 10 ngày, từ 7/9/2024 đến ngày thông tư này có hiệu lực khi thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu tiên. Khách hàng được TCTD đánh giá gặp khó khăn không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận thuộc một trong các trường hợp: Do khách hàng bị thiệt hại bởi bão số 3; do đối tác của khách hàng gặp khó khăn nên không thực hiện được đúng, đầy đủ các cam kết, thỏa thuận đã ký. Khách hàng được TCTD đánh giá không có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại; khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 và cần có thời gian để ổn định đời sống, xây dựng, tìm kiếm phương án khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với trường hợp này được thực hiện trong 3 tháng đầu tiên kể từ ngày thông tư có hiệu lực, thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ không quá 1 năm kể từ ngày được cơ cấu lại thời gian trả nợ. TCTD không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. Việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện từ ngày thông tư có hiệu lực đến hết 31/12/2025 và không giới hạn về số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thời điểm trả nợ cuối cùng của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) không vượt quá ngày 31/12/2026.