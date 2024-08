Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho GELEX mua cổ phần của Eximbank

Trong khi đó, cho vay khách hàng tăng 8% so với cuối năm ngoái với lượng vốn cung ứng ra thị trường đạt 151.328 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng ở mức khá nhưng nhờ lãi suất huy động giảm mạnh so với cùng kỳ nên chi phí trả lãi huy động khách hàng giảm 37% xuống còn 1.708 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Eximbank đạt 211.999 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm ngoái.

Về GELEX, theo báo cáo tài chính bán niên vừa công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.910 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của GELEX tăng trưởng mạnh do đóng góp từ lợi nhuận tài chính từ việc hoàn tất một số giao dịch thoái các dự án năng lượng tái tạo cho đối tác Sembcorp.