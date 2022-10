Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 116 nghìn tỷ đồng, lãi suất hạ nhiệt

Tỷ giá đồng USD/VND có xu hướng tăng theo đà đi lên của đồng USD trên thế giới (USD vẫn quanh đỉnh 20 năm so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác). Sáng 12/10 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.480 VND, tăng 29 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-3%, mức giá trần USD được phép mua bán ở mức 24.184 VND.

Biến động lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng từ cuối tháng 8 tới 11/10. (Biểu đồ: M. Hà)

USD trên hệ thống ngân hàng có xu hướng tăng giá. Vietcombank niêm yết giá mua bán USD tăng 60 đồng trong 3 phiên, từ mức 23.740 đồng lên 23.800 đồng (mua vào) và 24.020 đồng lên 24.080 đồng (bán ra).

Trước đó, NHNN đã nâng lãi suất điều hành từ ngày 23/9 thêm khoảng 100 điểm cơ bản, với lãi suất tái chiết khấu từ 2,5% lên 3,5% và tái cấp vốn từ 4% lên 5%/năm.

Gần đây lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tăng nhanh, phần lớn lên trên ngưỡng 7%/năm và tại một số tổ chức tín dụng đã lên ngưỡng 8-9%/năm cho các kỳ hạn dài hoặc/và chứng chỉ tiền gửi.

Lạm phát Việt Nam thấp so với thế giới, ở mức 2,89% trong tháng 9 so với cùng kỳ, so với mức 9,1% của eurozone hay 8,3% tại Mỹ (tháng 8). Trong ngày 13/10, Mỹ sẽ công bố lạm phát tháng 9 với dự báo ở mức 8,1% (so với cùng kỳ). Thế giới vẫn đang vật lộn với tình trạng giá cả leo thang.