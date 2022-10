Ngân hàng Nhà nước bơm 60 nghìn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng

Như vậy, trái với xu hướng hút ròng mạnh tiền cả trăm nghìn tỷ đồng trong nửa cuối tháng 9/2022 để ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát, NHNN đang bơm mạnh tiền ra để giải quyết căng thẳng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng.

Lạm phát Việt Nam hiện thấp so với thế giới, ở mức 2,89% trong tháng 9 so với cùng kỳ, so với mức 9,1% của eurozone hay 8,3% tại Mỹ.

Tỷ giá đồng USD/VND khá ổn định cho dù đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trở lại. Sáng 11/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.451 VND, tăng 19 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-3%, mức giá trần USD được phép mua bán ở mức 24.154 VND.

Mặc dù vậy, USD trên hệ thống ngân hàng không có nhiều biến động. Vietcombank trong vài ngày gần đây niêm yết giá USD mua vào bán ra ở mức: 23.740 đồng và 24.020 đồng.