Ngân hàng Nhà nước, Bộ GTVT dẫn đầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng

Trong 89 cơ quan được đánh giá, so với năm 2019, có 36 cơ quan tăng hạng, 50 cơ quan giữ hạng và 4 cơ quan tụt hạng. Qua 3 kỳ đánh giá từ năm 2018 đến nay, số bộ, ngành, địa phương xếp loại A (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt) đã từ con số 0 năm 2018 lên 4 bộ, tỉnh vào năm 2019 và đạt 9 đơn vị vào năm 2020, chiếm tỷ lệ 10%.

Trong năm thứ 3 thực hiện đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương, Cục An toàn thông tin đánh giá 89 cơ quan, gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các Bộ: Công an, Quốc phòng, TT&TT) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020 tiếp tục được Cục An toàn thông tin đánh giá tổng thể dựa trên 50% đánh giá thực tế và 50% khảo sát, theo 5 trụ cột phát triển an toàn không gian mạng tương tự GCI (pháp lý, kỹ thuật, nâng cao năng lực, tổ chức, hợp tác).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, năm 2020, trên cả nước tổng số các cơ quan đạt loại B (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá) là 64, chiếm 61%; 16 cơ quan xếp loại C (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình), chiếm 29%. Không có bộ, địa phương xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin) và E (chưa quan tâm triển khai an toàn thông tin).

Bộ Giao thông vận tải là 1 trong 2 cơ quan đạt loại A trong tổng số 26 bộ, ngành được đánh giá, xếp hạng.

Trong 26 cơ quan khối bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải là 2 cơ quan xếp loại A. Với khối địa phương, 7 tỉnh, thành phố xếp loại A về mức độ sẵn sàng đảm bảo an toàn thông tin mạng gồm có: Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Quảng Ninh.

Kết quả đánh giá xếp hạng cho thấy đa số các bộ, ngành đã quan tâm và bước đầu triển khai tốt hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.

Theo Cục An toàn thông tin, bảng xếp hạng mới công bố chỉ có tính chất tương đối và quan trọng hơn cả là giúp các bộ, tỉnh thành tự đánh giá năng lực của mình. “Qua đánh giá xếp hạng, các bộ, ngành, địa phương thấy được năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng của chính cơ quan, đơn vị mình để dựa vào đó ban hành những quy định, chính sách còn thiếu, yếu. Đồng thời, chúng tôi cũng nắm được thực trạng đảm bảo an toàn thông tin mạng ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng chính sách, chiến lược phù hợp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước”, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay.

