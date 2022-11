Ngăn đập tràn tìm kiếm người đàn ông đuối nước

Trưa 25/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 10h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N.V.V. (SN 1985, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Các lực lượng cứu hộ phải ngăn đập tràn, dàn hàng rà tìm nạn nhân bị đuối nước (Ảnh: Chu Minh).