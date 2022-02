Ngăn chặn quái xế ‘biểu diễn’ xe máy tốc độ cao trên đèo Hải Vân

“Đây là công tác thường xuyên của lực lượng Công an phường. Cố gắng không để xảy ra tình trạng quái xế tụ tập đua xe, lạng lách trên đèo Hải Vân gây mất an toàn, an ninh trật tự”, lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Bắc cho biết.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) xác nhận có tình trạng thanh thiếu niên thích “biểu diễn”, lạng lách, đánh võng bằng xe máy khi qua đèo. Lực lượng CSGT của trạm thường xuyên phối hợp với công an địa phương đẩy đuổi, giải tán các trường hợp trên.

“Lượng phương tiện di chuyển qua đèo Hải Vân mỗi ngày lên đến hàng nghìn lượt nên chúng tôi tăng cường tuần tra giám sát. Phát hiện trường hợp tổ chức đua xe sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn giao thông cho người đi đường”, Trung tá Rạng cho biết.

XUÂN TIẾN