Ngăn chặn nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Công an xã Thanh Sơn đã nhảy vào đá văng chiếc bật lửa trên tay đối tượng ra ngoài, cùng đồng đội khống chế thành công đối tượng này.

Nhận được tin báo, Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục đối tượng và kéo dài thời gian.

Đối tượng được xác định là Dương Quốc Huy (31 tuổi), trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn với người yêu, chiều cùng ngày, Huy đi mua xăng và đến nhà người yêu tưới xăng ra phòng khách, đồng thời tẩm xăng lên người mình với ý định đốt nhà và tự thiêu. Rất may hành vi của Huy đã nhanh chóng bị lực lượng công an ngăn chặn kịp thời.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Bảng điều tra, làm rõ.