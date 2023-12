Ngăn chặn khai thác tận diệt sò lông non bán làm thức ăn cho tôm hùm

UBND tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, tình trạng khai thác và tiêu thụ Sò lông non diễn ra công khai là do có sự thay đổi về quy định bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hiện hành so với các văn bản pháp luật đã ban hành trước đây.

Cụ thể, Luật Thủy sản 2017, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có quy định về kích thước khai thác tối thiểu đối với loài sò lông, vì sò lông không thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Do vậy, lực lượng Kiểm ngư, Thanh tra Thủy sản và các cơ quan chức năng không có cơ sở pháp lý để xử lý, xử phạt hành vi khai thác, tiêu thụ, vận chuyển sò lông non.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác tiêu thụ sò lông non, tận diệt nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại về kinh tế và đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền các hành vi khai thác tận diệt sò lông, gây thiệt hại về kinh tế cho ngư dân.