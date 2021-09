Ngân 98 nói rõ tin Lương Bằng Quang kẹt tiền phải cọ toilet

Your browser does not support the video tag.

Ngân 98 khẳng định Lương Bằng Quang lao động chân tay cho vui.

Trước đó ít ngày, Lương Bằng Quang tiết lộ cuộc sống với bạn gái trong 4 tháng mắc kẹt tại Phú Quốc. Ban đầu cặp đôi chỉ dự định du lịch ít ngày, nhưng do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại TP.HCM, họ phải lưu trú lại đây trong khoảng thời gian dài.

Dự trù kinh phí cho chuyến du lịch ngắn ngày, cộng thêm không có thu nhập trong thời gian dài vì dịch, cuộc sống trên đảo của đôi uyên ương gặp ít nhiều khó khăn. Không chỉ bất tiện về sinh hoạt, họ cũng gặp áp lực về kinh tế.