Ngắm trước mẫu sedan chạy điện Toyota bZ5

Toyota sẽ có 7 mẫu xe trong "đại gia đình" xe điện bZ của mình vào năm 2025. Chiếc bZ4X sẽ là mẫu xe đầu tiên xuất hiện vào cuối mùa xuân. Dựa trên bZ4X, tờ Motor.es đã làm ảnh dựng cho chiếc sedan chạy điện bZ5 ra mắt tiếp theo, giúp người đọc có cái nhìn khái quát về mẫu xe mới.

So với bZ4X, mẫu bZ5 có thiết kế đầu xe sắc sảo và đèn pha góc cạnh hơn. Cả hai xe đều có trụ A, B và C màu đen. Dọc 2 bên sườn xe cũng có các rập nổi ấn tượng. Mẫu sedan bZ5 có đường viền mái đẹp và dốc hơn về phía sau so với chiếc crossover bZ4X.