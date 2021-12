Ngắm Phú Quốc đẹp mê hoặc ngày du lịch hồi sinh

Your browser does not support the audio element.

Sau hơn một tuần mở cửa du lịch thí điểm đón khách quốc tế theo diện hộ chiếu vaccine, lượng du khách đến đảo ngọc đang tăng dần. Mỗi ngày Phú Quốc đón sáu chuyến bay thẳng từ TPHCM và Hà Nội. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có 20 chuyến bay quốc tế mỗi tháng mang du khách nước ngoài vi vu đảo ngọc. Và theo các chuyên gia đánh giá, đến cuối năm, thành phố đảo này có thể đón và phục vụ tới 400.000 khách nội địa lẫn quốc tế.

Trước những tín hiệu vui liên tiếp của du lịch đảo ngọc, các điểm đến danh tiếng của Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng diện mạo xinh đẹp để chào đón du khách. Ở phía cực Nam đảo ngọc, ánh lên trong nắng như dải lụa mềm, trải dài bên mặt biển lam ngọc và tầng thiên nhiên xanh mướt của cánh rừng, bãi Kem đẹp thơ mộng như một bức tranh, xứng danh một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới theo xếp hạng của Flight Network. Tại đây, tập đoàn Sun Group đã tô điểm thêm cho khung cảnh thiên nhiên những kiến trúc nghỉ dưỡng cao cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và mới nhất là New World Phu Quoc Resort.

Được kiến tạo từ trí tưởng tượng của top 5 kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley, trong hình hài một ngôi trường đại học Lamarck giả tưởng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là nơi mỗi kỳ nghỉ của du khách trở thành dấu ấn đáng nhớ trong đời. "Viên ngọc quý" trên bãi Kem vừa được sang sửa chỉnh trang toàn bộ phòng nghỉ, nhà hàng và quán bar... Không gian xanh và cảnh quan chung cũng được thay áo mới, đẹp lung linh.