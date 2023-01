Ngắm những chiếc ô tô may mắn trúng biển số đẹp, đội giá đắt đỏ trong năm qua

Hộp số của phiên bản này là loại tự động vô cấp E-CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố khá ấn tượng khi đạt 4,4 lít/100 km cho đường hỗn hợp.

Hyundai Santa Fe biển ngũ quý 5

Ngày 24/5/2022, anh Nguyễn Văn Nên (ở Gia Bình, Bắc Ninh) may mắn bấm trúng biển số ngũ quý 5 (99A-555.55) cho chiếc Hyundai SantaFe.

Ngay sau đó, chiếc xe được nhiều đại gia sẵn sàng trả giá cao nhất lên đến 5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với giá gốc nhưng anh Nên không chịu bán. Chiếc xe Santa Fe thuộc phiên bản bản xăng cao cấp sản xuất năm 2022 có giá niêm yết là 1,24 tỷ đồng.



Hyundai Santa Fe 2022 được trang bị động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L (mã hiệu G4KM) phun xăng đa điểm MPi cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút.

So với động cơ Theta II GDi 2.4L (mã hiệu G4KJ) trước đây, động cơ trên Santa Fe 2022 nhẹ hơn tới 18kg, đồng thời tỉ số nén thấp hơn ở mức 10,5:1 so với 11,3:1. Cùng hộp số tự động 6 cấp Shifttronic được cải tiến tỉ số truyền giúp vận hành êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu

Kia Sonet trúng biển "VIP" 99.999

"Hot" nhất thị trường xe biển số đẹp trong năm 2022 có lẽ là chiếc Kia Sonet biển ngũ quý 9 của một chủ xe ở Nghệ An. Theo đó, chiều 14/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận biển số 37A-999.99 đã được đăng ký thành công cho một chiếc xe ôtô hiệu Kia Sonet.