Ngắm một vẻ đẹp khác của Hoa hậu Lương Thùy Linh trong bộ ảnh mới

Mới đây nhất, nàng hậu đã đảm nhận vị trí huấn luyện viên trong chương trình thực tế The Next Face Vietnam 2021. Những ngày đầu bấm máy, cô vướng phải không ít ý kiến trái chiều cho rằng tuổi đời và tuổi nghề còn quá non trẻ để có thể ngồi vào vị trí huấn luyện viên. Tuy nhiên trong đêm chung kết, cô đã giúp trò cưng của mình giành được danh hiệu Quán quân. Thành quả này đã xóa tan mọi nghi ngờ về năng lực của nàng hậu sinh năm 2000. (Ảnh: CTV/Vietnam+)