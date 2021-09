Ngắm Emma Raducanu rạng rỡ cùng và các tay vợt nữ trên thảm đỏ Met Gala 2021

Sự kiện náo nhiệt nhất của làng thời trang New York Met Gala đã trở lại. Met Gala thường được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, sự kiện đình đám này đã phải hoãn tổ chức năm 2020 và năm nay chuyển sang khai mạc vào tháng 9, ngay khi vừa kết thúc Tuần lễ thời trang Xuân Hè New York 2022.

Với chủ đề “In America: A Lexicon of Fashion”, Met Gala năm nay tôn vinh thời trang Mỹ và các giá trị con người. Mỗi năm, Met Gala được dẫn chương trình bởi những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong năm. Năm nay, dàn nhân vật dẫn chương trình gồm nhạc sĩ Billie Eilish, nhà thơ Amanda Gorman, diễn viên Timothée Chalamet và và đặc biệt là ngôi sao quần vợt người Nhật Bản Naomi Osaka.

Naomi Osaka là đồng chủ trì của Met Gala Celebrating 2021. Ảnh: Bazaar

Điều đặc biệt hơn, Met Gala 2021 quy tụ một loạt các tay vợt nữ từng xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng nữ thế giới. Sự xuất hiện của họ mang đến một không khí mới mẻ cho sự kiện thời trang đình đám này.

Ngoài Naomi Osaka với vai trò đồng chủ trì, khán giả còn thấy nhà tân vô địch US Open xinh đẹp Emma Raducanu, Á quân người Canada Leylah Fernandez. Hai cô gái chưa đến tuổi 20 vừa gặp nhau ở chung kết tuần trước đã tái ngộ ở ngày hội thời trang này. Ngoài ra, còn có “Nữ hoàng Nga” Maria Sharapova và chị em nổi tiếng Venus – Senera Williams.

Không chỉ thành công với quần vợt, Naomi Osaka còn có sự am tường về thời trang. Ảnh: Bazaar

Naomi Osaka gây ngạc nhiên với tư cách đồng chủ trì đêm khai mạc Met Gala 2021. Thực tế, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam này là một tín đồ thời trang có tiếng và có phong cách rất riêng.