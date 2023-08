Ngải cứu: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Những người không nên dùng ngải cứu



Người bị viêm gan

Tinh dầu trong cây ngải cứu có tác dụng chữa bệnh nhưng cũng là thành phần có độc tính. Khi ăn, chất này sẽ đi vào gan và làm rối loạn chuyển hóa tế bào gan, gây viêm gan cấp tính do trúng độc, viêm gan vàng da, làm gan to, nước tiểu đục, nước tiểu có lẫn dịch mật. Do đó những người bị viêm gan tốt nhất không nên ăn rau ngải cứu.

Người mang thai 3 tháng đầu



Theo các chuyên gia, trong 3 tháng đầu mang thai, phụ nữ nên tránh dùng cá loại dược liệu, trong đó có ngải cứu.

Một số trường hợp động thai có dấu hiệu ra máu có thể dùng bài thuốc từ ngải cứu sau: Ngải cứu sao cháy, vẩy chút nước cho hết hỏa độc và sắc lên uống.

Khi uống cần phải cẩn trọng. Tốt nhất là nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.