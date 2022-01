Nga yêu cầu binh sĩ nước ngoài rút khỏi Syria, Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố

Hôm 20/1, IS đã tấn công một nhà tù tại thành phố Al-Hasakah nhằm giải thoát cho những phần tử khủng bố bị giam giữ tại nhà tù này. Ngày 25/1, các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết, khoảng 550 phần tử IS đã đầu hàng.

Bên cạnh đó, ông McGurk cho rằng: "Thách thức từ các nhóm khủng bố IS và Al-Qaeda tại Syria vẫn hiện hữu. Đó là nguyên nhân chúng tôi hiện diện tại nước này và chúng tôi có những lực lượng Mỹ đồn trú trên thực địa”.

Hơn 10.000 binh sĩ đã được huy động để chống khủng bố với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 26/1, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp để thảo luận về các cuộc tấn công trên, vốn gây quan ngại về tình hình an ninh tổng thể tại nước này.

Trước đó, Đặc phái viên của LHQ về vấn đề Syria Geir Pedersen đã kêu gọi các thành viên của HĐBA, bao gồm cả Mỹ và Nga, tham gia các cuộc thảo luận ngoại giao nghiêm túc về cuộc xung đột tại Syria.

Trong khi đó, Phó Đại diện Thường trực của Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cũng kêu gọi HĐBA nhóm họp để thảo luận về những diễn biến gần đây của cuộc xung đột này.