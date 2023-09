Ngã xuống đường, nam thanh niên bị xe đầu kéo cán tử vong

Khi đến vị trí Km 854+600 thuộc địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) xe máy do Q. điều khiển xảy ra va chạm với một xe máy khác mang BKS: 43E1-564.xx do anh V.Q.H. (SN 2001, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Sau va chạm, anh Q. ngã xuống đường thì bất ngờ bị xe tải đầu kéo BKS: 81H-025.xx kéo theo rơ moóc 81R-011.xx, do tài xế V.N.D. (SN 1986, trú tại Cửu An, An Khê, Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau cán qua người.

Vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng.