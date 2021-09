Nga và Ấn Độ bắt tay giải quyết tình hình Afghanistan

Afghanistan phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài. Do đó, khủng hoảng của nước này sau thời gian hỗn loạn vừa qua khiến Moscow và New Delhi quan ngại về một làn sóng tị nạn kéo dài.

Trước thềm thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 16/9, Nga-Ấn Độ đã gạt bỏ khác biệt quan điểm trong vấn đề Afghanistan để bắt tay hợp tác, đảm bảo sự ổn định và an ninh của khu vực.

Ông Putin cũng cử trợ lý thân cận, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nikolai Patrushev đến New Delhi để gặp ông Modi và các thành viên cấp cao khác của New Delhi.

Động thái này cho thấy sự biến chuyển rõ rệt bởi trước đó, Nga đã bỏ phiếu trắng cho một nghị quyết về Afghanistan trong tháng Ấn Độ làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tương tự, hồi tháng 7, Moscow đã ngó lơ New Delhi khi loại nước này ra khỏi các cuộc họp với Mỹ, Trung Quốc và Pakistan, khẳng định Ấn Độ không có “ảnh hưởng rõ ràng” đối với các diễn biến ở Afghanistan.

Bước chuyển đáng chú ý

Giáo sư Sanjay Pandey tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) nhận định cách tiếp cận của Moscow đã thay đổi, vì “các hành động của Taliban không tạo dựng được nhiều sự tin tưởng”.

Ông chỉ ra rằng bất chấp áp lực từ Kremlin, Taliban đang tấn công lực lượng kháng chiến ở Thung lũng Panjshir vì lực lượng này từ chối thành lập chính phủ toàn diện.

Trong vấn đề Afghanistan, Nga phần lớn có lập trường gần gũi với với Trung Quốc và Pakistan. Song, giờ đây Moscow không còn tin tưởng tuyệt đối rằng Taliban sẽ giữ lời về đảm bảo trật tự chính trị ở Trung Á hay không hỗ trợ chiến binh Chechnya chống Nga.