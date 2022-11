Nga ưu tiên ngăn xung đột hạt nhân, Ukraine muốn lập hệ thống phòng không hiệu quả

“Là một trong những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cũng là một cường quốc hạt nhân, Nga có trách nhiệm đặc biệt trong việc tăng cường an ninh quốc tế và ổn định chiến lược. Khi thực hiện chính sách răn đe hạt nhân, Nga luôn tuân thủ theo nguyên tắc nghiêm ngặt và nhất quán rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không bao giờ mang lại chiến thắng”, hãng tin The Guardian dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga viết.

Ảnh minh họa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/ AP

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với tuyên bố chung, được giới lãnh đạo năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh một cuộc chạy đua vũ trang, đưa ra vào ngày 3/1. Chúng tôi tin rằng trong tình hình phức tạp và rối ren hiện nay do những hành động vô trách nhiệm và ngang tàng gây ra, thì nhiệm vụ ngay bây giờ là cần tránh mọi cuộc xung đột quân sự giữa các cường quốc hạt nhân”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Theo The Guardian, thông cáo trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ vài tiếng sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby tiếp tục tuyên bố rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.