Nga tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh, bóc 'chiêu' của NATO

Cơ hội chính và duy nhất để tránh chiến tranh là đạt được những thỏa thuận về đảm bảo an ninh qua đàm phán, đây là các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Theo ông, "các cuộc đàm phán sử dụng nguyên tắc an ninh không thể chia cắt trong quan hệ của chúng ta, vốn đã được quy định trong mọi văn kiện cơ bản của châu Âu và quốc tế. Nguyên tắc này có nghĩa là một bên không thể tăng cường an ninh của mình bằng cách đánh đổi an ninh của bên khác”.