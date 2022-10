Nga tuyên bố cứng rắn nếu Liên Hợp Quốc điều tra máy bay không người lái Iran

“Về vai trò của Ban Thư ký LHQ: Họ không có nhiệm vụ điều tra bất kỳ điều gì liên quan đến Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an”, ông Polyansky nói sau phiên tham vấn kín của Hội đồng Bảo an về cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga.



“Chúng tôi hy vọng Ban Thư ký và Tổng Thư ký sẽ không vi phạm một lần nữa quyết định của Hội đồng Bảo an, và sẽ không vượt quá nhiệm vụ quy định, không tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra trái nguyên tắc nào. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại hợp tác giữa chúng tôi với họ, điều này sẽ không có lợi cho ai. Chúng tôi không muốn làm điều đó, nhưng sẽ không có lựa chọn khác”, Tass dẫn phát biểu của ông Polyansky.



Ông Polyansky bác bỏ cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Ông nói rằng cáo buộc mà phương Tây đưa ra sẽ làm phức tạp những nỗ lực nhằm khôi phục Chương trình hành động chung toàn diện (JCPOA) về vấn đề hạt nhân Iran.



“Mỹ không thể hiện ý chí chính trị thực tế nào để quay lại triển khai JCPOA. Họ tiếp tục đưa ra các lệnh trừng phạt đơn phương trái phép mới đối với Iran. Tôi muốn nói với các đồng nghiệp phương Tây rằng, trong nỗ lực che chắn cho chính quyền Kiev bằng mọi phương tiện, việc cáo buộc Iran là cực kỳ thiển cận, có thể làm phức tạp tiến trình đàm phán vốn mong manh để khôi phục JCPOA”, nhà ngoại giao Nga nói.



Ban Thư ký LHQ từ chối bình luận về phát biểu của Phó Trưởng phái đoàn Nga.



Phương Tây cáo buộc Iran vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ khi cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở chiến trường Ukraine.



Ông Polyansky nói rằng đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào củng cố cáo buộc này của phương Tây được trình lên Hội đồng Bảo an.