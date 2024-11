Nga - Trung Quốc phản ứng thận trọng sau chiến thắng sớm của ông Donald Trump

Điện Kremlin phản ứng thận trọng hôm 6-11 sau khi ông Donald Trump được dự báo đắc cử tổng thống Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng về mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine trong chiến dịch tranh cử nhưng chỉ có thời gian mới cho thấy liệu Mỹ có hành động cụ thể hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS Ông Peskov nói: "Chúng ta đừng quên rằng đó vẫn là một quốc gia thù địch, quốc gia này vừa trực tiếp vừa gián tiếp tham gia cuộc xung đột chống Nga ở Ukraine". Ông Peskov nói thêm ông chưa biết Tổng thống Vladimir Putin có bất kỳ kế hoạch nào chúc mừng chiến thắng của ông Trump và mối quan hệ với Mỹ đang ở mức thấp lịch sử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Mỹ có thể đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều nhưng Mỹ có khả năng thay đổi quỹ đạo chính sách đối ngoại của mình. Liệu điều này có xảy ra không và nếu có, thì như thế nào... Chúng ta sẽ thấy sau lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ vào tháng 1-2025". Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga sẽ làm việc với chính quyền mới của Mỹ, quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga và tập trung vào việc đạt được tất cả mục tiêu đề ra về hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev hôm 6-11 cho rằng chiến thắng của ông Trump có thể sẽ là tin xấu đối với Ukraine. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành nhiều lời khen cho ông Donald Trump. Trong thông điệp ngay sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm, Tổng thống Zelensky cho biết ông mong đợi một kỷ nguyên hùng mạnh của Mỹ dưới sự lãnh đạo quyết đoán của ông Trump. Ông Zelensky cho hay ông đánh giá cao cam kết của ông Trump đối với cách tiếp cận hòa bình trong các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán khi được hỏi việc ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Người phát ngôn này nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và xử lý quan hệ Trung Quốc - Mỹ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi". Tuy nhiên, các chiến lược gia cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh gay gắt với Washington về các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh. Ông Da Wei, giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Trường ĐH Thanh Hoa, nhận định chiến thắng của ông Trump có thể đặt ra thách thức tương đối lớn đối với quan hệ Trung - Mỹ, nếu xét theo các đề xuất chính sách trong cuộc vận động tranh cử và hành động của ông Trump trong nhiệm kỳ trước.