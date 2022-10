Nga thề đáp trả nếu phương Tây can thiệp sâu hơn tại Ukraine

Theo Reuters, trong ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo mới nhất đối với phương Tây, trong bối cảnh NATO và Washington cam kết tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.

"Moscow sẽ không do dự trong việc thực hiện các biện pháp đáp trả sự can thiệp của phương Tây với chiến dịch đặc biệt. Chúng tôi cảnh báo và hi vọng Washington cùng với NATO nhận ra nguy cơ leo thang căng thẳng không kiểm soát", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.