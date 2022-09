Nga thả hàng loạt binh lính Ukraine bị bắt ở Mariupol

Những người nước ngoài được trao trả gồm 2 người Anh và 1 người Ma-rốc bị kết án tử hình hồi tháng 6, sau khi bị bắt ở Ukraine. Ngoài ra còn có 3 người Anh khác, 2 người Mỹ, 1 người Croatia và 1 người Thuỵ Điển.



Thời điểm và quy mô đợt trao đổi này gây bất ngờ, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo tổng động viên, có vẻ để chuẩn bị mở rộng quy mô cuộc xung đột ở Ukraine. Tháng trước, các quan chức thân Nga ở miền Đông Ukraine tuyên bố nhóm sĩ quan chỉ huy ở Mariupol sẽ bị đưa ra xét xử.



Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết đợt trao đổi này được Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út hỗ trợ, đã được chuẩn bị một thời gian dài và trải qua những cuộc mặc cả căng thẳng. Theo điều khoản thoả thuận, 215 người Ukraine, hầu hết bị bắt ở Mariupol, đã được trả về.



Đổi lại, Ukraine trao trả 55 người Nga và chính trị gia Viktor Medvedchuk – lãnh đạo của một đảng thân Nga đã bị cấm hoạt động. Ông Medvedchuk bị giới chức Ukraine bắt với cáo buộc phản quốc.



“Đây rõ ràng là một chiến thắng với đất nước chúng tôi, với xã hội. 215 gia đình có thể đón người thân yêu của họ trở về an toàn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.



Ông Zelensky cám ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã giúp đỡ và cho biết 5 chỉ huy cấp cao của Ukraine sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc xung đột.



Mátxcơva chưa có phát biểu nào về thoả thuận trao đổi, cũng như lý do họ thả những chỉ huy mà các quan chức ly khai tuyên bố sẽ đưa ra xét xử trong năm nay.



Ả-rập Xê-út làm điều phối để đón 10 người nước ngoài về nước họ. Công việc này có sự tham gia của Thái tử kế vị Mohammed bin Salman, người có quan hệ thân thiết với ông Putin.



Trong nhóm được trả tự do có 2 công dân Mỹ Alexander Drueke, 39 tuổi, và Andy Huynh, 27 tuổi. Hai người này bị bắt hồi tháng 6 khi đang tham gia chiến đấu ở miền Đông Ukraine.