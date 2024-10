Ngã ngũ cuộc đối đầu 'vô tiền khoáng hậu' ở showbiz Việt

Hai đêm nhạc hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn khán giả của hai show "Anh trai vượt ngàn chông gai" (ATVNCG) và "Anh trai say hi" (ATSH) tạo nên cuộc đụng độ hấp dẫn tối 19/10 khi tổ chức cùng ngày, cùng thành phố. Với nhiều khán giả Việt, cuộc chơi concert chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy khi hai bên đều là những đối thủ trực tiếp trên game show truyền hình. Chuyện gì đã đã xảy ra khi hai concert đối đầu? Chỉ 20 ngày kể từ khi concert 1 được tổ chức, ATSH tiếp bước thành công khi đêm concert 2 tại khu đô thị Vạn Phúc cũng chật kín khán giả. Điều gây thắc mắc đến thời điểm này có lẽ là số lượng người tham gia. Những bản hit trong chương trình như Kim phút kim giờ, Sao hạng A, Catch me if you can… không thể thiếu vắng trong đêm nhạc, qua những phần trình diễn của Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Isaac… Danh sách ca khúc diễn có sự thay đổi so với đêm 1 khi có thêm Đầu đội sừng, Anh trai nước Việt…

Concert thứ hai của Anh trai say hi, tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức, TPHCM tối 19/10 Dù vậy, concert đã là đêm thứ hai nên mức độ quan tâm cũng giảm nhiệt so với đêm đầu. Chưa kể đến, nhiều khán giả phàn nàn về sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, tranh luận liên quan đến nghệ sĩ. Sắp đến giờ G, concert gặp sự cố màn hình chập chờn, mất điện 2 lần, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ khiến trải nghiệm của khán giả giảm sút. Bên cạnh đó, ồn ào về việc đám đông hô hào gọi tên Negav - rapper vướng tranh cãi phát ngôn, sự trở lại của ca sĩ Myra Trần - người mới bị ATSH cắt sóng vì lùm xùm đời tư - gây khó hiểu. Cô có màn kết hợp với các anh trai diễn Chân thành. Trái với những điểm trừ của concert ATSH, đêm nhạc của đối thủ lại được khen ngợi vì sự chỉn chu, tỉ mỉ đến từng thứ nhỏ nhặt. Những clip ê-kíp ATVNCG đem bạt che nắng cho fan đứng xếp hàng check-in, phát áo mưa, phát nước, bế khán giả bị thương ở chân, đứng xếp hàng chào fan ra về… thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trước buổi concert, ê-kíp vướng ồn ào chuyện đạo diễn và NSND Tự Long lớn tiếng với dàn anh tài, nhưng ngay sau đó được chính khán giả bảo vệ, giải oan. Chuyện ca sĩ Minh Tuyết chưa sắp xếp được chỗ ngồi tại concert cũng nhanh chóng được giải quyết. Những bản nhạc hút hàng triệu lượt xem trên YouTube chương trình. YouTuber Duy Luân nói anh như được trải nghiệm “festival văn hóa ba miền”, bởi concert hội tụ đa dạng thể loại âm nhạc, điểm nhấn là sự kết hợp văn hóa dân tộc với yếu tố hiện đại như sân khấu Trống cơm, Đào liễu, Mưa trên phố Huế, Gene - Có không giữ mất đừng tìm, Chiếc khăn piêu…

Concert tại TPHCM của Anh trai vượt ngàn chông gai hút hơn 20.000 khán giả, thời lượng hơn 5 tiếng đồng hồ Đêm diễn hút 20.000 khán giả của ATVNCG vượt kỳ vọng của nhiều fan. Hơn 5 tiếng trình diễn, giao lưu “cháy” chương trình, người hâm mộ nói không thấy dấu hiệu thấm mệt. Sự bùng nổ của concert ATVNCG được cộng hưởng thêm đêm chung kết diễn ra cùng thời điểm, do chương trình 2 lần phải hoãn vì lý do bất khả kháng. Trong cái rủi có cái may khi Nhà Tinh Hoa diễn ca khúc Mẹ yêu con tại chung kết, sát ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Sân khấu đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi giọng hát và dàn dựng xúc động. Theo kết quả của Socialite - nền tảng đo lường xu hướng Mạng xã hội - thu thập từ 13/10-19/10 cho thấy ATVNCG dẫn đầu chủ đề và từ khóa thịnh hành với 1.161.844 lượt đề cập, ATSH xếp hạng 2 với 858.613 lượt đề cập. Gần như ngã ngũ Sau đêm concert của hai show, những video trình diễn, tương tác của dàn nghệ sĩ với fan vẫn đang “chiếm lĩnh” mạng xã hội. Chính nhờ sự ủng hộ lớn từ khán giả đã khiến các nhà sản xuất có niềm tin để tự tin làm thêm đêm nhạc lớn ở Hà Nội. Trong concert tại TPHCM, cả ATVNCG và ATSH đều thông báo tổ chức thêm concert ở thủ đô.

Cuộc đua concert giữa hai game show đình đám nhất hiện nay chưa có hồi kết ATSH ấn định vào ngày 7/12, tại sân vận động Quốc gia Mỹ. Chưa rõ BTC show sẽ “chơi lớn” ở quy mô khán giả như thế nào. Cuối concert ATVNCG, NSND Tự Long và một số anh tài “spoil” (tiết lộ) cho khán giả đêm nhạc sẽ tổ chức ở sân Mỹ Đình, quy mô 30.000 khán giả vào 14/7. Tuy vậy, đây chưa phải là thông tin chính thức BTC. Nhiều khán giả cho rằng điều này khó xảy ra bởi trùng thời điểm AFF Cup 2024 diễn ra. Theo lịch, tuyển Việt Nam gặp tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào 15/12. BTC rất khó kịp dỡ sân khấu hay kịp thời gian để mặt cỏ trên sân phục hồi. Trước đó, Ticket Box, đơn vị bán vé cho ATVNCG ghi nhận con số 60.000 người truy cập trong một phút đầu mở bán. Số lượng 20.000 vé cũng nhanh chóng được bán hết trong vòng 90 phút. Hạng vé dao động từ 800.000 đồng đến cao nhất là 8 triệu đồng. Với ATSH, chương trình có nền tảng bán vé riêng, không công khai số liệu, giá nằm trong khoảng 500.000 đồng - 10 triệu đồng. Ở concert 1, đến ngày thứ 6, một số hạng vé vẫn còn mở bán. Rất hiếm nghệ sĩ Việt có thể tổ chức live show hoành tráng ở sân Mỹ Đình. Live show Tri âm của Mỹ Tâm hiếm hoi ghi nhận lượng khán giả “khủng” đến tham dự, với 30.000 vé bán ra. Gần nhất, sân Mỹ Đình đón nghệ sĩ quốc tế là hai đêm concert quy mô hơn 70.000 người của BlackPink. Hai show Anh trai có thể thu hút lượng khán giả đông đảo đến Hà Nội tiếp tục là cuộc chiến hấp dẫn chưa từng có ở showbiz Việt. Sắp tới, công chúng dành sự quan tâm đến sức “công phá” của hai bên trong việc bán “cháy” vé tại địa điểm có sức chứa lớn. Những bữa tiệc âm nhạc bán vé, quy mô lớn như Mỹ Đình tưởng chừng có phần "quá sức" với nghệ sĩ Việt đã không còn là điều viển vông. Theo Tiền Phong