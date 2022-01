Nga muốn NATO rõ ràng trong cam kết an ninh, Anh 'dọn đường' mở rộng quy mô trừng phạt Moscow

Trong phát biểu mới nhất trên truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, thông qua Bộ Ngoại giao, Nga đang gửi đi đề nghị chính thức tới NATO và Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu (OSCE), kêu gọi các tổ chức này làm rõ ý định triển khai các cam kết không củng cố an ninh của tổ chức theo những cách có thể tổn hại tới an ninh của các bên khác. Nếu các tổ chức này không có ý định thực hiện cam kết thì nên giải thích rõ lý do.

Ông Lavrov nhấn mạnh, đây là một đề nghị quan trọng sẽ định hình các đề xuất tiếp theo mà Bộ Ngoại giao Nga sẽ đệ trình lên Tổng thống Vladimir Putin.

Theo ông Lavrov, Nga không chỉ tìm kiếm những cam kết từ các nước phương Tây mà còn muốn thấy những đảm bảo an ninh có ràng buộc về pháp lý, để đảm bảo an ninh cho toàn châu Âu, với sự tôn trọng một cách công bằng và đầy đủ những lợi ích hợp pháp của Nga.