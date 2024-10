Nga không chấp nhận Ukraine vào NATO dưới bất cứ hình thức nào

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là không thể chấp nhận được đối với Nga. Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya (Ảnh: TASS). "Việc Ukraine trở thành thành viên NATO ở bất kỳ bố cục lãnh thổ nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và sẽ không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào", Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu hôm 21/10 tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine do các nước phương Tây đề xuất. Ông Nebenzya cũng nói thêm, không thể bỏ qua các mối đe dọa đối với an ninh của Nga khi chưa phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Tình huống xung quanh việc tống tiền hạt nhân từ Kiev một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt được thực hiện sau các mối đe dọa hạt nhân tương tự từ lãnh đạo Ukraine là cách đúng đắn duy nhất. Không thể loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta nếu không phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine". Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi tháng 2/2022, với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Moscow coi việc NATO mở rộng về phía Đông, đặc biệt là kịch bản kết nạp Ukraine, là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, nhưng đến nay chưa được chấp nhận. Giới chức NATO cho biết, một ngày nào đó, liên minh chắc chắn sẽ kết nạp Ukraine nhưng không phải là bây giờ.