Nga giảm nguồn cung năng lượng, Đức chuyển sang dùng than

Bộ trưởng Kinh tế Đức nói rằng nước này sẽ hạn chế sử dụng khí tự nhiên để sản sinh điện năng trong bối cảnh có nhiều quan ngại về rủi ro nguồn cung, do Nga tạm ngừng cung cấp năng lượng cho EU.

Động thái trên xuất hiện sau khi Nga giảm lượng khí đốt chuyển qua các đường ống dẫn tới Tây Âu, khiến giá năng lượng tăng cao.

“Để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, việc sử dụng khí đốt trong ngành điện năng cần phải được hạn chế. Các nhà máy điện sử dụng than đá để vận hành cần phải được tối ưu”, Robert Habeck, Bộ trưởng Kinh tế Đức, nói trong một tuyên bố.

Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho hay việc giảm nguồn cung thông qua đường ống Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) là do công tác sửa chữa, nhưng giới chức EU lại tin rằng Moscow đang cố gắng trừng phạt các nước đồng minh của Ukraine, nơi mà các lực lượng Nga đã bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự từ tháng 2.

Việc Đức chuyển sang sử dụng than đánh dấu một bước ngoặt đối với liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz, bao gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do – liên minh từng tuyên bố sẽ giảm sử dụng than đá vào năm 2030.

“Điều này thật cay đắng, nhưng là bắt buộc để giảm lượng tiêu thụ khí đốt”, ông Habeck nói.

Chính phủ Đức khẳng định rằng khí đốt của Nga là thứ mà họ cần trong một khoảng thời gian, cho đến khi các nguồn năng lượng thay thế khác sẵn có, như khí hóa lỏng (LNG).

Trong vài tháng qua, chính phủ Đức đã áp dụng nhiều biện pháp để lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt, nhằm tăng lượng dự trữ của các cơ sở này lên 90%, đủ để đảm bảo lượng khí đốt sẵn có cung cấp cho người dân sử dụng qua mùa Đông.

Ông Habeck cho hay các cơ sở dự trữ, hiện chỉ được lấp đầy khoảng 56,7%, vẫn đủ khả năng để bù lấp khoảng trống nguồn cung mà Nga để lại, nhưng ông mô tả tình trạng hiện tại là ”nghiêm trọng” và nói rằng Đức sẽ cần thêm nhiều biện pháp phản ứng.

Chính phủ Đức mới đây kêu gọi người dân sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, trong bối cảnh căng thẳng nguồn cung ứng.

“Rõ ràng là chiến lược của Tổng thống Nga Putin là khiến chúng ta bất ổn bằng cách nâng giá và chia rẽ chúng ta”, ông Habeck nói. “Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

Gazprom đã nói năng lượng xuất khẩu tới các nước không thuộc Liên Xô cũ đã giảm 28,9% trong khoảng từ 1/1 đến 15/6, so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi cắt giảm lượng cung ứng khí đốt hàng ngày cho Đức và Italy, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller tuần trước nói rằng Moscow sẽ chơi theo luật riêng của họ.

“Sản phẩm của chúng tôi, quy tắc của chúng tôi. Chúng tôi không chơi theo luật mà chúng tôi không tạo ra”, ông nói trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg.

Theo Al Jazeera