Nga dùng UAV hộ tống quân đội ở Syria, đảm bảo an toàn cho các cuộc tuần tra

UAV Orion. Nguồn minh họa

Nguồn tin cho hay, máy bay không người lái (UAV) bắt đầu đồng hành cùng quân đội Nga ở Syria. Trong một cuộc tuần tra khác ở miền nam Syria, một máy bay không người lái đã được nhìn thấy trên bầu trời, đi cùng với quân đội Nga.

Trong trường hợp có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công, máy bay không người lái được cho là sẽ che chở cho quân đội Nga khi đối mặt với các cuộc không kích.

Theo các chuyên gia, lý do cho việc sử dụng máy bay không người lái ở Syria để tháp tùng các cuộc tuần tra của quân đội Nga là do hiệu quả cao của việc giám sát khu vực này. Bên cạnh đó, việc sử dụng máy bay không người lái có thể giảm thiểu rủi ro cho quân đội Nga, và hoạt động của máy bay không người lái tương đối rẻ so với việc sử dụng cùng loại máy bay có người lái.

Được biết, đây không phải là lần xuất hiện đầu tiên của một máy bay không người lái của Nga ở miền nam Syria, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dữ liệu nào cho phép khẳng định chắc chắn rằng đây chính xác là một máy bay không người lái tấn công.

Xem xét thực tế là các máy bay không người lái Orion đang được sử dụng tích cực ở Syria, có khả năng là nếu chúng ta đang nói về một máy bay không người lái tấn công, thì UAV đặc biệt này đã được nhìn thấy trên bầu trời phía nam của Syria.