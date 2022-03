Nga đề cập tình huống sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân

Ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi có một khái niệm về an ninh nội địa và nó công khai. Bạn có thể đọc tất cả các lý do sử dụng vũ khí hạt nhân. Một trong những lý do là nếu có một mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng phù hợp với khái niệm của chúng tôi".