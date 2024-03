Nga có thực sự xuất khẩu vũ khí ít hơn Pháp?

Giám đốc Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT) Igor Korotchenko đã có bài phân tích đăng trên các trang web về vũ khí, quân sự, quốc phòng uy tín như Defense Mirror và Military Africa, đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ tin cậy của báo cáo của SIPRI.

Giám đốc Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT) Igor Korotchenko. Ảnh: Defense Mirror

Báo cáo của SIPRI

Trên thị trường vũ khí toàn cầu, độ chính xác của dữ liệu là điều tối quan trọng để nắm chắc xu hướng phát triển và ý nghĩa về an ninh quốc gia. Với việc đưa ra báo cáo về sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu vũ khí của Nga, SIPRI đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích và bị cho là đã đưa ra những kết luận dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ và chưa được xác minh.

Theo SIPRI, xuất khẩu vũ khí của Pháp giai đoạn 2019 - 2023 tăng 47% so với giai đoạn 2014-2018. Khách hàng chính của Pháp là các quốc gia ở châu Á và châu Đại Dương (42%) và các quốc gia ở Trung Đông (34%). Quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Pháp là Ấn Độ, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu. Pháp đạt được doanh số bán hàng kỷ lục trong bối cảnh chi tiêu quân sự của các quốc gia tăng cao chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. SIPRI cũng nhận định kết quả nói trên phần lớn là do xuất khẩu máy bay chiến đấu Rafale, do nhà thầu quốc phòng Pháp Dassault Aviation phát triển, cho Ấn Độ, Qatar và Ai Cập.