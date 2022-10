Nga cáo buộc Ukraine "tấn công khủng bố" cầu Crimea

Các quan chức Crimea cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào cầu Crimea. Ông Vladimir Konstantinov, một quan chức cấp cao của Crimea, tuyên bố "những kẻ phá hoại Ukraine" đã gây ra vụ việc.

Các hãng tin của Mỹ, gồm Washington Post và New York Times, đều dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Ukraine, cho biết Kiev đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea. Theo New York Times, vụ tấn công do cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch.

Khoảng 6h sáng ngày 8/10, một chiếc xe tải bất ngờ phát nổ trên cầu Crimea, ở vị trí đoàn tàu chạy qua, khiến 7 bồn chứa dầu bốc cháy. Vụ nổ khiến 2 đoạn cầu bị sập xuống, hoạt động giao thông giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea bị gián đoạn. Ngoài ra, vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có tài xế xe tải.