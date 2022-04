Nga áp dụng chiến lược mới cho giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự

"Chọn ai cho vị trí chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine không quan trọng. Vấn đề là quân đội Nga hiện dường như chỉ có một chỉ huy duy nhất có quyền điều phối một chiến dịch tấn công cấp độ tác chiến (liên quan đến một số binh chủng thực địa)," Edward Erickson, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, đồng thời là cựu giáo sư bộ môn Lịch sử Quân sự của Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhận định.

"Đây là tin bất lợi đối với Ukraine, vì điều này có nghĩa là Nga sẽ tập trung tổng lực sức mạnh chiến đấu, bao gồm binh lính, thiết bị, không quân... vào một hoặc hai con đường tấn công (thay vì 6-9 con đường tấn công như đề ra trước đó)", ông Erickson nói với TRT World. Ông cũng chỉ ra rằng Nga đang chuyển trọng tâm sang miền đông Ukraine với cách tiếp cận tập trung và mạnh mẽ hơn.

Ông Ioannis Koskinas, một cựu sĩ quan Mỹ và là thành viên cấp cao tại chương trình an ninh quốc tế của tổ chức nghiên cứu New America (Mỹ), cho rằng Nga đang thay đổi chiến lược quân sự sau giai đoạn đầu tiên do cách tiếp cận phi tập trung. Điều này gây tổn hại đến hoạt động hậu cần của nền quân đội lớn thứ hai thế giới.

"Về mặt tác chiến, khi mới bắt đầu, Nga tiến hành chiến dịch quân sự theo nhiều hướng, bao gồm cả việc đẩy mạnh tấn công Kiev. Điều này đặt ra vấn đề về việc mở rộng các tuyến hậu cần cho Nga, khiến lực lượng quân đội nước này dễ bị tấn công", chuyên gia trên nói.

Nhà phân tích quân sự cho biết: "Nga dường như đã rút ra bài học từ những sai lầm đó và hiện sử dụng các tuyến hậu cần bên trong lãnh thổ Nga để bố trí lại binh lính và thiết bị cho mặt trận phía Đông Ukraine".