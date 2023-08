NewJeans, IVE và loạt nghệ sĩ bị ép biểu diễn, BTC 'lờ tịt' cát xê

Line-up chính thức của concert có cả những nhóm nhạc dẫn đầu gen 4 hiện tại như: IVE, NewJeans, NCT DREAM, ITZY, MAMAMOO, THE BOYZ, MONSTA X Shownu X Hyungwon, fromis_9, ZEROBASEONE, Kang Daniel, Kwon Eun Bi, Jo Yu Ri, P1Harmony, KARD, THE NEW SIX (TNX), ATBO, xikers, Libelante và HolyBang.

IVE, NewJeans, NCT Dream và ITZY tại Jamboree concert

Cụ thể, theo Dispatch, các công ty quản lý đã bị BTC Jamboree và chính quyền gây áp lực, buộc thay đổi lịch trình để các nghệ sĩ có thể biểu diễn tại concert. Thế nhưng, chương trình này lại “lờ tịt" vấn đề cát xê, không đề cập đến chi phí biểu diễn cho nghệ sĩ.