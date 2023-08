NewJeans: Hiện tượng toàn cầu mới, vượt cả tiền bối BLACKPINK

Mới đây nhất, nhóm nhạc nữ thế hệ mới tiếp tục cán mốc 2 tỷ lượt stream trên Spotify chỉ sau 364 ngày debut, trở thành nghệ sĩ Kpop đạt thành tích này nhanh nhất trong lịch sử.

Phong cách nhạc của NewJeans đan xen với 2 yếu tố electropop cùng Hip-hop mang hơi thở Y2K nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, bắt tai và rất gây nghiện. Get Up - Mini album ra mắt gần đây cũng có được thứ hạng rất tốt trên BXH Spotify. 6 ca khúc trong album đều lọt vào BXH US Weekly Top Song.